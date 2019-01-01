Рафтинг по Черемоші

Запрошуємо Вас долучитися до активного відпочинку у Карпатах та взяти участь у рафтингу по одній з найцікавіших гірських річок Українських Карпат – Чорному Черемоші. Сплави проводяться у період з квітня по жовтень включно під керівництвом інструктора. Човни для рафтингу, які пропонуються гостям, розроблені спеціально для туристичних сплавів, мають максимально безпечну конструкцію, що запобігає їх перевертанню під час подорожі навіть на найстрімкіших ділянках річки. Спорядження для сплаву надається нове, якісне та надійне. До участі запрошуються всі бажаючі, в тому числі і діти (за згодою батьків!), дітям віком до 10 років знижка 50 % !
Пропонуємо 2 мальовничі маршрути різної категорії складності*, продовженості та тривалості у часі:
1) (більш цікавий) від с. Дземброня до с. Красник – для любителів адреналіну, стрімких поворотів та бурхливих перекатів: ІІІ категорія складності, продовженість 7-8,5 км, тривалість сплаву 45 хв-1 год.;
2) від с. Дземброня до смт. Верховини – для шанувальників мальовничих карпатських краєвидів та тривалих водних прогулянок: ІІ-ІІІ категорія складності, продовженість 13 км, тривалість сплаву до 2 год.
Існує 6 категорій складності: перша - найпростіша, шоста - найскладніша. Обидва пропоновані маршрути не вимагають спеціальної підготовки, розраховані на новачків, але будуть цікаві й досвідченим рафтерам, оскільки Чорний Черемош – найбільш придатна для рафтингу річка України (за повноводністю, швидкістю течії та наявністю ділянок різної категорії складності). Саме на ній проводиться найбільша кількість національних змагань з рафтингу в Україні.
Вартість та умови участі у рафтинг-турі:
до участі у рафтингу допускаються всі бажаючі, в тому числі і діти (за згодою батьків!);
Додаткові послуги, які можна замовити разом із рафтингом :
Вартість додаткових послуг - згідно розцінок, вказаних на відповідних сторінках сайту (див. активні посилання). Готові програми турів вихідного дня для організованих груп та корпоративних клієнтів, розрахунок індивідуальних програм, знижки на комплексне обслуговування груп – за тел. 0970626062, 0662542288.
Замовлення на рафтинг приймаються за контактами, не менше ніж за 1 добу до сплаву або через форму замовлення.
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