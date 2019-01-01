Рафтинг по Черемоші

Рафтинг по р.Чорний Черемош

Запрошуємо Вас долучитися до активного відпочинку у Карпатах та взяти участь у рафтингу по одній з найцікавіших гірських річок Українських Карпат – Чорному Черемоші. Сплави проводяться у період з квітня по жовтень включно під керівництвом інструктора. Човни для рафтингу, які пропонуються гостям, розроблені спеціально для туристичних сплавів, мають максимально безпечну конструкцію, що запобігає їх перевертанню під час подорожі навіть на найстрімкіших ділянках річки. Спорядження для сплаву надається нове, якісне та надійне. До участі запрошуються всі бажаючі, в тому числі і діти (за згодою батьків!), дітям віком до 10 років знижка 50 % !

Пропонуємо 2 мальовничі маршрути різної категорії складності*, продовженості та тривалості у часі:

1) (більш цікавий) від с. Дземброня до с. Красник – для любителів адреналіну, стрімких поворотів та бурхливих перекатів: ІІІ категорія складності, продовженість 7-8,5 км, тривалість сплаву 45 хв-1 год.;

2) від с. Дземброня до смт. Верховини – для шанувальників мальовничих карпатських краєвидів та тривалих водних прогулянок: ІІ-ІІІ категорія складності, продовженість 13 км, тривалість сплаву до 2 год.

Існує 6 категорій складності: перша - найпростіша, шоста - найскладніша. Обидва пропоновані маршрути не вимагають спеціальної підготовки, розраховані на новачків, але будуть цікаві й досвідченим рафтерам, оскільки Чорний Черемош – найбільш придатна для рафтингу річка України (за повноводністю, швидкістю течії та наявністю ділянок різної категорії складності). Саме на ній проводиться найбільша кількість національних змагань з рафтингу в Україні.

Вартість та умови участі у рафтинг-турі:

до участі у рафтингу допускаються всі бажаючі, в тому числі і діти (за згодою батьків!);

пропонуються сплави на рафтах (човнах) на 6-8 осіб та 8-10 осіб по 1 інструктору на кожен рафт, а також на байдарках для 3-ох та 2-ох осіб; мінімальної кількісті учасників для сплаву немає, може бути і один бажаючий, оскільки групи укомплектовуються постійно;

замовляємо не менше ніж за 1 добу;

вартість сплаву – 450 грн ./особа (з Верховини, Красник) та на байдарці 550 грн /особа, та 500 грн. і 600 грн відповідно (Ворохта, Яремча, Татарів, Микуличин) і при виїзді з Буковеля - 60 0 і 700 грн і включає у себе: трансфер з Вашого населеного пункту до р. Чорний Черемош, фотофіксація, прокат спорядження (одяг, взуття, жилет, шолом, весло), послуги інструктора та частування;

час сплаву - залежить від сезонності та обраного маршруту і коливається у межах від 45 хвилин до 1,5 годин;

загальний час рафтинг мандрівки - 4-6 год., оскільки включає у себе трансфер у дві сторони, час на переодягання у спорядження (шолом, жилет, взуття, водовідштовхуючий костюм) та інструктаж; виїзд групи на рафтинг можливий також із Татарова, Поляниці (ТК «Буковель»), Микуличина, Яремча, Івано-Франківська (тоді час та вартість трансферу змінюється та розраховується окремо);

сплав проводиться тільки у світлу пору доби у будь-який час за попередньою домовленістю;

із собою ОБОВ’ЯЗКОВО потрібно взяти змінний нижній одяг, змінні шкарпетки, білизну, рушник, рюкзак або еко торбу для мокрих речей.

Додаткові послуги, які можна замовити разом із рафтингом :

зупинки на маршруті з екскурсіями до музею Народних інтструментів Гуцульщини (смт. Верховина), музею «Гуцульська хата «Гражда» (с. Криворівня), музею Івана Франка (с. Криворівня) – на вибір за бажанням гостей; вхідні квитки до музеїв оплачуються окремо;

екскурсії та походи у гори, підйом на Говерлу, підйом на Піп Іван;

кейтеринг: харчування на маршруті під час зупинок (гуцульська кухня), виїзні пікнікі (барбекю, шашлики, куліш тощо) – за попереднім замовленням, розраховується окремо;

відеозйомка сплаву (50 грн./особа) лише для груп;

чан для купелі;

руська баня по-царськи з віниками та басейном у садибі «Скита» (смт. Ворохта);

комфортний нічліг у котеджах «Скита» з харчуванням (домашня кухня Гуцульщини).

Вартість додаткових послуг - згідно розцінок, вказаних на відповідних сторінках сайту (див. активні посилання). Готові програми турів вихідного дня для організованих груп та корпоративних клієнтів, розрахунок індивідуальних програм, знижки на комплексне обслуговування груп – за тел. 0970626062, 0662542288.

Замовлення на рафтинг приймаються за контактами, не менше ніж за 1 добу до сплаву або через форму замовлення.

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